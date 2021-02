Bensheim. Nach zwei Heimsiegen in Folge steht für die HSG Bensheim/Auerbach am zweiten Rückrundenspieltag in der Handball-Bundesliga der Frauen ein Trip in den Hohen Norden auf dem Programm: Die Flames müssen am Samstag (6.) um 19 Uhr bei den Handball-Luchsen(HL) Buchholz-Rosengarten aufschlagen. Dabei trifft die Mannschaft von Trainerin Heike Ahlgrimm in der Nordheidhalle in Buchholz auf einen Gegner, der am vergangenen Wochenende mächtig Selbstvertrauen getankt haben dürfte.

Während die Flames in der Liga unterwegs waren (30:24-Erfolg über Göppingen) qualifizierten sich die Luchse mit dem 24:23-Viertelfinalsieg bei Bayer Leverkusen im DHB-Pokal für das Final Four Mitte Mai in Stuttgart. „Eine Überraschung, aber ein verdienter Sieg für Buchholz-Rosengarten“, fasst Heike Ahlgrimm das Duell zusammen, das sie per Livestream verfolgte. Vor allem die Abwehr des Liganeulings aus Niedersachsen um Torhüterin Mareike Vogel glänzte in Leverkusen. „Da kommt einiges auf uns zu.“

Im DHB-Pokal, der Wettbewerb wird in dieser Saison corona-bedingt nur unter den 16 Erstligisten ausgespielt, unter den letzten Vier - in der Liga läuft es dagegen nicht ganz rund für das Ensemble von Coach Dubravko Prelcec. Derzeit nimmt der Aufsteiger mit acht Zählern als Viertletzter den Abstiegsrelegationsrang ein. „Die brauchen noch einige Punkte, gerade in den Heimspielen“, blickt Ahlgrimm auf das Tableau.

Von den bislang acht Begegnungen in eigener Halle gewannen die Luchse zwei (Göppingen, Bad Wildungen). Die HSG-Trainerin sieht ihre Equipe im anstehenden Match zwar in der Favoritenrolle, warnt aber vor dem Kontrahenten und erinnert in diesem Zusammenhang an den mühsamen 27:25-Sieg der Flames in der Hinserie in der Weststadthalle. „Das war damals eine enge Kiste und es wird auch diesmal wieder richtig schwer. Buchholz-Rosengarten hat eine gute Mannschaft und einige Spielerinnen, die schon lange Erste Liga gespielt haben.“ Zu diesen bundesligaerfahrenen Akteurinnen der Luchse gehören Kim Berndt und Evelyn Schulz, die im Pokal gegen Leverkusen jeweils fünf Treffer erzielten.

Nach 15 absolvierten Partien, das Nachholspiel gegen Borussia Dortmund aus der Vorrunde steht noch aus, weisen die Flames 18 Punkte auf der Guthabenseite auf; die beste Bilanz zu diesem Zeitpunkt der Saison seit dem Wiederaufstieg ins Oberhaus 2017. Ein Kontostand, der entlastet und für Ruhe sorgt und dadurch auch die Kaderplanung für ’21/22 erleichtert, die bereits ziemlich weit fortgeschritten ist. „Wir haben nur den positiven Druck, den wir uns selbst durch unsere Zielsetzung machen“, erklärt Heike Ahlgrimm. Zu diesem selbst gemachten Druck gehört es, mit einem Erfolg gegen die Handball-Luchse die momentane siebte Position im Klassement verteidigen zu wollen. „Wir fahren nach Buchholz-Rosengarten, um die zwei Punkte zu holen.“ eh