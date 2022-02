Es ist Zeit für einen Sieg der VfL-Frauen

Heppenheim. Nach fünf Spielen ohne Punktgewinn findet sich der HC VfL Heppenheim auf dem vorletzten Tabellenplatz der Frauenhandball-Bezirksoberliga wieder. Entsprechend ist es an der Zeit, wieder etwas Zählbares zu holen. Die Gelegenheit bietet sich der Mannschaft von Trainer Sascha Köhl am Sonntag (16 Uhr, Nibelungenhalle) im Heimspiel gegen die HSG Langen.

Auch die Gäste haben mit 7:11 Punkten und Tabellenplatz acht bislang keine Bäume ausgerissen und der HC VfL will sich mit einer couragierten Leistung für die gute Trainingsarbeit belohnen. Dass die Heppenheimerinnen weit hinten in der Tabelle stecken, ist für Köhl kein Grund für Unruhe: „Die Tabelle ist wenig aussagekräftig“, blickt er auf die erst sieben Partien, die sein Team absolviert hat. Die direkte Konkurrenz davor hat mindestens zwei, teils sogar drei Spiele mehr absolviert und ist noch in Reichweite. met/ü

