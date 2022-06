Erstmals eine Frau an der Präsidiumsspitze

Wiesbaden. Der Landessportbund Hessen wird erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1946 von einer Frau geführt. Auf dem 29. Sportbundtag der Dachorganisation des Sports in Hessen in Wiesbaden wurde Juliane Kuhlmann (Nauheim) zur Präsidentin gewählt. Für Kuhlmann votierten 178 der Anwesenden. Das entspricht einer Zustimmung von 96,7 Prozent. Die 44-jährige Diplom-Agrarökonomin tritt somit die Nachfolge von Dr. Rolf Müller an, de den Landessportbund 25 Jahre lang geführt und geprägt hatte.

Müller wurde von der Versammlung einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt und mit stehenden Ovationen verabschiedet. Prof. Dr. Heinz Zielinski, der sich ebenfalls um das Amt des Präsidenten beworben hatte, zog seine Kandidatur während des Sportbundtages zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Landessportbund Landessportbund Hessen: Rolf Müller gibt Amt nach 25 Jahren ab Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Förderung Bergsträßer Vereine erhalten Geld für ein Flugzeug, Flutlicht und Turngeräte Mehr erfahren