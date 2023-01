Erster Punktverlust für die Junior-Flames

Die HSG Bensheim/Auerbach II musste im ersten Spiel des neuen Jahres in der 3. Handball-Liga der Frauen den ersten Punktverlust hinnehmen. Gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach gab es vor 150 Zuschauern in der Weststadthalle in einem umkämpften Spiel auf Augenhöhe ein 26:26 (16:14). Die Juniorflames stehen nach zuvor zehn Siegen weiterhin ungeschlagen mit 21:1 Punkten auf dem ersten

