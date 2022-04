Erst Sascha Wickler bringt Olympia auf die Siegerstraße

Bergstraße. Der SC Olympia Lorsch hat den dritten Platz in der Fußball-Kreisoberliga mit einem 3:0-Heimerfolg über den SSV Reichenbach untermauert. „Das war eine ziemlich zähe Angelegenheit“, fasste Olympia-Pressesprecher Stefan Vogel die Partie zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gastgeber taten sich gegen die massierte Defensive der Lautertaler schwer, Chancen herauszuspielen. „Das war heute viel Stückwerk“, sagte Vogel. Auf der anderen Seite erzeugte der SSV aus dem Spiel heraus kaum Torgefahr, bekam allerdings eine ganze Reihe von Freistößen in Nähe des Strafraums zugesprochen. Nutzen zogen die Gäste daraus nicht. „Da war nichts Zwingendes dabei“, berichtete Vogel.

Der eingewechselte Sascha Wickler brachte die Olympia mit seinem Tor zum 1:0 in der 71. Minute auf die Siegerstraße. Sebastian Lindner (89.) und Markus Gölz (90.+2) legten spät nach. „Pflichtaufgabe erfüllt“, resümierte Stefan Vogel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SC Olympia Lorsch: Nolte – Edam, Krämer, Georgi, Holdschick, Hinz, Röhrig, Faecke, Schmitt, Lindner, Gölz. – Eingewechselt: Wickler, Gaggiano, Yacoub.

SSV Reichenbach: Mosis – Arslan, Kaffenberger, Sogukcesme, Ardian Reqica, Ramadani, Bayer, Laux, Derigs, Greiss, Kator. – Eingewechselt: Güngör, Gök.

Tore: 1:0 Wickler (71.), 2:0 Lindner (89.), 3:0 Gölz (90.+3). - Schiedsrichter: Rübel (Dieburg). - Zuschauer: 90. - Beste Spieler: Schmitt, Edam / Kaffenberger. eh

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zur Pause steht es schon 7:0

SSG Einhausen – Et. Wald-Michelbach II 7:1. Endlich hat die SSG mal das auf den Platz gebracht, was Coach Thomas Süß im Training eingeübt und fürs Spiel gefordert hat. Von der ersten Minute an spielte seine Mannschaft zielstrebig nach vorn – und vor allem: Sie brachte die Angriffe gut zu Ende und nutzte ihre Chancen. „Wir haben gut ins Spiel gefunden und von Anfang an das Heft in die Hand genommen“, berichtete Spielausschussmitglied Stefan Ringel, der für Wald-Michelbach in der ersten Halbzeit keine und in der zweiten zwei Chancen notierte.

Mit drei Toren innerhalb der ersten Viertelstunde ließen die Einhäuser den Gast nicht zur Entfaltung kommen. Die Krönung war Marvin Knaups Hattrick binnen sieben Minuten zum 7:0-Pausenstand. Angesichts dieses Vorsprungs ließ es die SSG in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen, ohne das die Eintracht daraus Kapital schlagen konnte.

SSG Einhausen: Stellmann – Steinmann, Lulei, Claus, Metz, Marvin Knaup, Gebhardt, Utermann, Ritzert, Ost, Mackemull. – Eingewechselt: Thorben Knaup, Döhren, Hajdaraj.

Tore: 1:0 Utermann (10.), 2:0 Ritzert (12.), 3:0 Marvin Knaup (16.), 4:0 Steinmann (32.), 5:0, 6:0 und 7:0 (37., 42., 44.), 7:1 Strubel (89.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Marvin Knaup, Steinmann, Mackemull / Strubel. kr

TSV Auerbach – Al. G.-Rohrheim 4:2. Die TSV Auerbach bleibt erster Verfolger von Primus Tvgg Lorsch. Durch den verdienten 4:2-Heimerfolg über Groß-Rohrheim bestätigten die Rot-Weißen ihre Aufstiegsambitionen. Sie waren im Weiherhausstadion von Anfang an das dominierende Team. Allerdings fehlte der Elf von Trainer Giuliana Tondo nach der frühen Führung durch Linus Dietzsch die Konsequenz im Abschluss. Unter anderem Nassim El Yassimi verpasste die ein oder andere Möglichkeit. „Wir müssen zur Pause höher führen“, sagte Tondo angesichts der Chancen.

Der eingewechselte Nico Jäger sorgte mit einem Doppelpack zum 3:0 (48., 65.) zunächst für klare Verhältnisse. Die lange in der Offensiven harmlosen Gäste meldeten sich mit einem Doppelschlag zurück. Eckhardt per Foulelfmeter und Ferreira verkürzten auf 3:2. Richtig eng wurde es für die Auerbach dennoch nicht, berichtete Tondo. „Wir haben das Spiel weiter im Griff gehabt.“ Abdel Abdelkader tütete den Dreier mit seinem Treffer zum 4:2 (85.) endgültig ein für die TSV.

TSV Auerbach: Kempf - Halbig, Hofmann, Terhat, Henke, Dietzsch, Bolonga, El Yassimi, Abdelkader, de Simone, Ferati. - Eingewechselt: Jäger, Torfaj, Porter.

Tore: 1:0 Dietzsch (10.), 2:0, 3:0 Jäger (48., 65), 3:1 Eckhardt (75., Foulelfmeter), 3:2 Ferreira (80.), 4:2 Abdelkader (85.). - Zuschauer: 150. - Beste Spieler: Henke, Ferati / Larkowitsch. eh