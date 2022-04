Erst im Endspurt gewinnt Elmshausen 4:2 bei der FSG

Bergstraße. Eine Stunde bot die FSG Bensheim im Heimspiel der Fußball-Kreisliga C dem Tabellendritten TSV Elmshausen tapfer Paroli, führte sogar 2:1 durch ein Tor des A-Jugendlichen Marlon Hopp bei seinem ersten Einsatz bei den Senioren. Dann aber kam der Einbruch und die Gäste aus dem Lautertal holten sich mit drei Toren in den letzten gut zehn Minuten noch einen standesgemäßen 4:2-Sieg.

Die FSG ließ sich auch nicht vom frühen Rückstand irritieren, erzielte kurz vor der Pause den wichtigen Ausgleich. Letztlich zollten die Gastgeber den vielen (zum Teil kurzfristigen) Ausfällen Tribut, Kraft und Konzentration ließen in der Schlussphase nach. – Tore: 0:1 Vidovic (21.), 1:1 Malkowski (40.), 2:1 Hopp (48.), 2:2 und 2:3 Niklas Rettig (79., 84.), 2:4 Feher (90.). kr

SG Gronau – FSV Zotzenbach II 5:0. Mit Toren von Andreas Rödel und zweimal Jasmin Huseinovic sorgte die SG bereits früh für die erwartet klaren Verhältnisse. Danach sei die Spannung raus gewesen und auch die Gastgeber ließen es etwas ruhiger angehen, so Karl-Heinz Schäfer, Sportlicher Leiter bei der SG Gronau. Allerdings bemängelte er in der Folge die letzte Konsequenz seines Teams bei der Chancenverwertung. Zwei weitere Abschlüsse fanden dennoch den Weg in das Tor der Gäste – darunter ein sehenswerter Treffer von Thomas Kuhlewind aus 20 Metern. Mit dem Sieg wahrt Gronau seine Chance, an einer möglichen Aufstiegsrelegation teilzunehmen. „Unser Anspruch bleibt ganz klar der zweite Platz“, so Schäfer. – Tore: 1:0 Jasmin Huseinovic (6.), 2:0 Andreas Rödel (13.), 3:0 J. Huseinovic (18.), 4:0 Thomas Kuhlewind (40.), 5:0 Nils Mössinger (67.). nw

SV Zwingenberg – SV U.-Flockenbach III 0:4. Nichts zu holen gab es für die abstiegsbedrohten Zwingenberger gegen die Gäste aus dem Gorxheimertal. „Flockenbach war heute eine Klasse besser, daher geht der Sieg leider vollkommen in Ordnung“, fiel das Fazit von Trainer Thomas Reingruber aus. Nachdem man im ersten Spielabschnitt zumindest noch kämpferisch dagegenhalten konnte, war die Partie nach den Toren zum 0:2 und 0:3 nach gut einer Stunde entschieden. Der Übungsleiter der Zwingenberger vermisste vor allem die Einstellung und Leidenschaft seiner Mannschaft aus den vorherigen Partien. Dennoch ist Aufgeben keine Option: „Auch wenn wir heute eine Chance verpasst haben, in der Tabelle zu klettern, glaube ich weiterhin an den Klassenerhalt“, so Reingruber. – Tore: 0:1 Haidinger (12.), 0:2 Habarth (52.), 0:3 und 0:3 Jarosch (56. und 78.). nw

Italia Bensheim – SV Schwanheim 2:6. Ein verdienter Sieg der Gäste, die sich allerdings mit dem frühen 0:2 nach sieben Minuten keinen Gefallen taten. „Wir wurden schläfrig“, gestand SVS-Trainer Holger Taube. So nutzte der FC Italia zwei Schwanheimer Unachtsamkeiten zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Das war ein Weckruf“, sagte Taube zu den folgenden Toren, die zum 2:5-Pausenstand führten. Sein Team kontrollierte fortan Ball und Gegner und brachte den Erfolg auch nach einigen Auswechslungen in der zweiten Halbzeit locker nach Hause. – Tore: 0:1 Schlachter (3.), 0:2 Pisarski (7.), 1:2 Jaworski (16.), 2:2 Zimny (21.), 2:3 Pisarski (25.), 2:4 Kirkov (42.), 2:5 Aarab (43.), 2:6 Pisarski (75.). kr

Olympia Lorsch II – FC O.-Abtsteinach II 5:2. Der SCO hat mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. „Das war eine sehr gute Leistung der Mannschaft“, sagte SCO-Pressesprecher Stefan Vogel. Die Elf von Spielertrainer Tobias Freund dominierte den ersten Abschnitt und lag zur Pause 3:1 vorne. Den Anschlusstreffer des Tabellenfünften aus dem Odenwald zum 3:2 konterte Olympia-Torjäger Daniel Geiss mit einem Fallrückzieher. „Ein richtig spektakulärer Treffer“, befand Vogel. Mit dem 4:2 war die Partie entschieden. Die Gäste waren anschließend nicht mehr in der Lage, Druck aufzubauen. Den Schlusspunkt setzte Geiss mit seinem dritten Tor. - Tore: 1:0 Krieger (8.), 1:1 Schütz (17.), 2:1 Freund (25.), 3:1 Geiss (44.), 3:2 Klage (52.). 4:2, 5:2 Geiss (75., 84.). eh

