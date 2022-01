Ersatzgegner gefunden: Darmstadt 98 testet gegen Regensburg

Darmstadt. Die Generalprobe des SV Darmstadt 98 für die Saison-Fortsetzung in der 2. Fußball-Bundesliga kann doch stattfinden. Nach der Absage des niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk testen die Hessen am Samstag (13.30 Uhr) gegen den Ligarivalen Jahn Regensburg. Zu der Partie, die über viermal 30 Minuten ausgetragen wird, sind 249 Zuschauer zugelassen. Es gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten die Lilien am 15. Januar gegen den Karlsruher SC.

