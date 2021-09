Ergebnisse

American Football

Oberliga-Auftakt: Bürstadt Redskin – Rhein-Main-Rockets OF (Sa. 16 Uhr, TVB-Stadion).

Basketball

Testspiel: VfL Bensheim (Regionalliga) – ASC Mainz (Sa. 16.30 Uhr, AKG-Weiherhaushalle).

Fußball

3. Liga: SV Waldhof Mannheim – ürk Gücü München (Sa. 14 Uhr).

Verbandsliga: Et. Wald-Michelbach – Spvgg Oberrad (Sa. 16 Uhr).

Gruppenliga: FV Mümling-Grumbach – FC 07 Bensheim (Sa. 17.15 Uhr), Hassia Dieburg – SF Heppenheim, VfR Fehlheim – TSV Höchst(beide So. 15.15 Uhr).

Kreisoberliga: St. Heppenheim – VfR Bürstadt, Olympia Lorsch – Al. Groß-Rohrheim, TSV Auerbach – SV Fürth, SSG Einhausen – SSV Reichenbach(alle So. 15.30 Uhr).

Kreisliga A: VfR Fehlheim II – FC O.-Abtsteinach (So. 13 Uhr), ISC Fürth – SV Winterkasten (in Lörzenbach), TSV Aschbach – SV Lindenfels, TG Trösel – SC Rodau, TSV Reichenbach – FC 07 Bensheim II (alle So. 15.30 Uhr).

Kreisliga B: TSV Auerbach II – SV Fürth II (So. 13 Uhr), TSV Weiher – TSV Hambach, FSV Zotzenbach – Tvgg Lorsch II, SG Hüttenfeld – SV Kirschhausen (alle So. 15.30 Uhr).

Kreisliga C: Eintr. Bürstadt II – SV Schwanheim, SG Fürth/Mitlechtern II – SV Zwingenberg (Stadion Fürth), Olympia Lorsch II – TSV Gadernheim (alle So. 13 Uhr), TSV Elmshausen – VfLBirkenau II, FSG Bensheim – Italia Bensheim, SG Gronau – SV Unter-Flockenbach III (alle So. 15.30 Uhr).

Kreisliga D: u. a. Oly. Lorsch III – Al. Groß-Rohrheim II (So. 10.45 Uhr), FSG Bensheim II – Ol./VfB Lampertheim II, SSG Einhausen II – TV Lampertheim II, St. Heppenheim II – TSV Hambach II, SG Hammelbach II – SG Lautern, SG Reichenbach II – SV Kirschhausen II (beim TSV/alle So. 13 Uhr), SV Schönberg – SV Zwingenberg II (beide So. 15.30 Uhr).

Frauen; Verbandsliga: FFG Winterk./Reichenbach – Vikt. Schaafheim (Sa. 15 Uhr, in Winterkasten). - Gruppenliga: FSG Mörfelden/Worfelden – DSG Rimbach/Auerbach (Sa. 15.30 Uhr),.

A-Junioren; Verbandsliga: JFV Alsb./Bensheim/Aerbach – RW Darmstadt (Sa. 15 Uhr, in Alsbach). - Gruppenliga: St. Heppenheim – JSG Dieburg (Sa. 15.15 Uhr). - Kreisliga: JFV Alsb./Bensheim/Auerbach II – JSG Lindenfels (in Alsbach), SSG Einhausen – JFV Wald-Michelbach (beide Sa. 17 Uhr).

C-Junioren, Gruppenliga: JSF Alsbach/Bensh./Auerb. – Germ. Eberstadt (Sa. 14 Uhr, Weiherhausstadion Bensheim).

Handball

Frauen-Bundesliga: Thüringer HC – HSG Bensh./Auerbach (Sa. 18 Uhr, in Langensalza)

2. Frauen-Bundesliga: Kurpfalz Bären – SG Herrenberg (Sa. 18 Uhr, Neurotthalle Ketsch).

Frauen-Testspiele: HC VfL Heppenheim – ESG Crumstadt (So. 16 Uhr, Nibelungenhalle), FSG Biblis – TuS Zwingenberg (So. 16.45 Uhr, Gymnasium Gernsheim).

Männer; 3. Liga: MSG Bieberau/Modau – HSC Bad Neustadt (Sa. 19 Uhr, in G.-Bieberau)

Testspiele: HSG Bensheim/Auerbach – HSG Rodenstein (Sa. 16 Uhr, TSV-Sportzentrum Saarstr.), HC VfL Heppenheim – TSG Eppstein (So. 18 Uhr, Nibelungenhalle). . Freundschaftsrunde: SV Erbach – HSG Fürth/Krumbach (Sa. 19 Uhr).

Pferdesport

Dressur-Amateurturnier (bis Klasse S*) des RuF Schwanheim: (Sa./So. ab 9 Uhr).

Tennis

Herren, Verbandsliga: TCO Lorsch – TAS Pfungstadt . - Gruppenliga: TC Bensheim – TG Bobstadt, TC Heppenheim – Safo Frankfurt II. - Bezirksliga: TC Lautertal – TC Rodau, TC Bensheim II – SV Bischofsheim, TC Heppenheim II – TCB Darmstadt II. - Kreisliga: TC Einhausen – TC Groß-Rohrheim, TC Heppenheim III – TC Zwingenberg (alle So. 9 Uhr).

Herren 30; Bezirksoberliga-„Endspiel“: MSG Alsbach/Zwingenb. – TK Raunheim (in Zwingenberg). - Bezirksliga: TCS Heppenheim – SG Weiterstadt (beide So. 9 Uhr).

Herren 40, Verbandsliga: TC Bensheim – TC Bad König. - Bezirksoberliga: TCO Lorsch – SVS Griesheim (beide So. 9 Uhr).

Herren 50, Hessenliga: TCO Lorsch – TC Bad Vilbel II. - Gruppenliga: TC Bensheim – TuS Griesheim. - Bezirksoberliga: TC Einhausen – TSG Worfelden. - Bezirksliga: TC Alsbach – TC Auerbach (alle Sa. 14 Uhr).

Junioren U 18; Gruppenliga: TC Bensh. – TEC Darmstadt II, TCO Lorsch – BW Wiesbaden, TC Seeheim – TC Heppenh. (alle Sa. 9 Uhr).

Damen, Verbandsliga: TCO Lorsch – TC Seeheim. - Gruppenliga: TC Bensh. – TC Niddapark, TC Viernh. – TCO Lorsch II. - Bezirksliga: TC Heppenh. II – TC Riedstadt (alle So. 9 Uhr).

Damen 40, Gruppenliga: TC Bensheim II – TC Taunusstein. - Bezirksliga: TCS Heppenheim – RH Roßdorf II (beide Sa. 14 Uhr).

Damen 50, Hessenliga: TC Bensheim – WB Eschborn. - Verbandsliga: TC Heppenheim – RW Groß-Gerau. - Bezirksoberliga: TC Heppenheim II – RH Roßdorf. - Bezirksliga: TCO Lorsch – TC Kelsterbach (alle Sa. 9 Uhr).

Tischtennis

Frauen-Bundesliga: TTC Weinheim – TTG Bingen (So. 14 Uhr, Heisenberg-Gymnasium).