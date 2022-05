Als die Fans des SV Waldhof Mannheim am Montagabend das 3:1 gegen den MSV Duisburg feierten, wurde in den Katakomben des Carl-Benz-Stadions noch lange geredet. Mindestens zwei weitere Stunden ging es zwischen Sportchef Tim Schork und Coach Patrick Glöckner um die Zukunft des Cheftrainers beim Fußball-Drittligisten. Am Ende stand auf beiden Seiten trotz der erneut erfolgreichen Saison die

...