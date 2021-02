Kaiserslautern/Wiesbaden. Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am heutigen Samstag (14 Uhr/live im hr- und swr-fernsehen) an seinem Kader gebastelt. Während Janik Bachmann – wie berichtet – zum SV Sandhausen wechselte, wurde Mohamed Morabet an den VfR Aalen ausgeliehen. Im Gegenzug kam bekanntlich Anas Ouahim (Sandhausen) bis zum Saisonende in die Pfalz.

„Anas ist ein quirliger, guter Dribbler, der uns in der Offensive unberechenbarer machen wird. Wenn die Spielberechtigung rechtzeitig vorliegt, kann es sein, dass er dabei ist“, sagte FCK-Trainer Saibene. Für die abstiegsgefährdeten Pfälzer, die nur eines der vergangenen neun Spiele für sich entscheiden konnten, muss unbedingt ein Heimsieg her. „Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft stabil ist und alle an einem Strang ziehen. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Derweil hat Roger Lutz nach zehn Jahren als Teammanager aufgehört.

Aber auch der SVWW ist laut Coach Rehm auf einen Dreier aus: „Wir sind seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, haben die Partien zu Hause gut gestaltet. Das sind alles positive Signale. Aber nach vier Remis’ in Folge müssen wir Siege einfahren und uns belohnen für das, was wir leisten.“ lrs/red