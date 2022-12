Beim Einzel-Pokalwettkampf im Turngau Bergstraße gingen auch Talente der TSV Auerbach in Einhausen erfolgreich an die Geräte. Beim anspruchsvollsten Wettkampf des Tages, bei der Lk IV, erturnte Elena Schmieder gleich an drei Geräten die jeweils höchste Wertung und siegte mit fast einem Punkt Vorsprung. Zudem kamen Sophia Lipka (5.) und Hannah Schultz (7.) hier in die Top Ten.

