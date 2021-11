Erfolgloser Italia-Heimauftritt

Bensheim. Nach dem aufregenden Hinspiel in der Vorwoche verlief das gestrige Fußball-C-Liga-Kellerduell zwischen dem FC Italia Bensheim und FV Biblis II in normalen Bahnen. „Alles in Ordnung“, berichtete Italia-Trainer Giuseppe Recupero. „Ein faires Spiel, eine gute Schiedsrichterleistung.“ Der 2:0-Erfolg für die Gäste aus dem Ried war nicht unverdient. Zwar verlief die Partie weitgehend ausgeglichen und Recupero war durchaus einverstanden mit der Leistung seiner Elf, aber: „Biblis war vielleicht einen kleinen Tick besser.“ Die beste Chance hatten die Gastgeber beim Stande von 0:1 durch einen Lattentreffer von Adam Lastowski. Für den FC Italia (hier Patrick Oraczewski am Ball) war es der erste Heimauftritt in dieser Saison. Mit dem Platz und dem städtischen Funktionsgebäude im Ausweichquartier Weiherhaus war man zufrieden und kann sich dort weitere Heimspiele gut vorstellen, so Recupero. - Tore: 0:1, Iovine (20.), 0:2 Barth (80.). eh/p/Bild: Strieder

