Erfolglose Frankfurter Eintracht in Japan

Fußball. Eintracht Frankfurt hat auch das zweite und letzte Testspiel auf seiner Japan-Reise verloren. Am Samstag zog der Fußball-Bundesligist beim japanischen Erstligisten Gamba Osaka mit 1:2 (1:0) den Kürzeren. Im ersten Test unterlagen die Hessen mit 2:4 (0:2) gegen die Urawa Red Diamond.

Die Frankfurter waren sieben Minuten vor der Halbzeit durch ein Tor ihres brasilianischen Mittelfeldspielers Tuta mit 1:0 in Führung gegangen. Nach dem Ausgleich in der 81. Minute per Elfmeter kassierten die Hessen zwei Minuten vor Spielende noch das 1:2. Eintracht-Trainer Oliver Glasner hatte im zweiten Test fast ausschließlich Profispieler in seine Startelf berufen.