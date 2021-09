Erbacher Jugend fühlt sich im Sand wohl

Erbach. Großer Erfolg für die A-Jugend-Handballer des SV Erbach auf ungewohntem Belag: Bei der Beachhandball-Hessenmeisterschaft feierten die Schützlinge des Trainer-Gespanns Jens Becker/Christian Scholz einen überraschenden zweiten Platz. Im Finale unterlagen die Erbacher Talente dem Gastgeber und haushohen Favoriten TSG Münster (Kelkheim) knapp in zwei Sätzen mit 18:19 und 18:19.

„Das war dennoch eine ganz starke Leistung. Man darf nicht vergessen, dass wir für die Beachhandball-Serie nicht extra auf Sand trainiert hatten, während Münster hier schon seit Jahren aktiv ist“, zollte Jens Becker seinen Jungs großen Respekt.

Der SVE hatte sich in einem der sechs Qualifikationsturnier das Ticket für das Finale gesichert, in dem es in der Vorrunde zwei Siege und eine klare Niederlage gegen Münster, dem man dann aber im Endspiel als krönenden Abschluss alles abverlangte. met/ü