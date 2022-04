Erbacher Handballjugend spielt um die Hessenmeisterschaft

Heppenheim. Am Ende war es ganz schön eng: Mit sechs Toren lagen die A-Jugend-Handballer des SV Erbach drei Minuten vor Abpfiff gegen Eintracht Baunatal zurück, die Teilnahme an der Endrunde um die Hessenmeisterschaft war in akuter Gefahr. Mit höchstens vier Treffern Differenz durften die Erbacher verlieren. SVE-Trainer Christian Scholz reagierte, ließ die Abwehr offensiver agieren – mit Erfolg: Drei Tore in Folge sicherten den Erbachern trotz der 30:33 (14:17)-Niederlage den Oberliga-Gruppensieg vor den punktgleichen Baunatalern. Leo Rougelis zeigte in dieser Phase sowohl in Abwehr als auch im Angriff seine Qualitäten, bärenstark hielt Torhüter Steffen Sommer.

Tags zuvor hatte der SVE souverän 35:24 (20:13) bei TuS Holzheim gesiegt, wobei Louis Maurer (18 Tore) überragte. Die Endrunde wird nach den Osterferien ausgetragen. – SVE-Tore in Holzheim: Maurer (18), Lulay (6), Rougelis (4), Klenk (3), Greene (2), Lather (2); gegen Baunatal: Maurer (6), Klenk (6), Rougelis (5), Lulay (4), Bänsch (4) Greene (3), Müller (1), Lather (1). kar/ü/Bild: Jährling

