Erbach rettet noch das 29:29-Remis

Erbach. Es war das erwartet torreiche Spiel zweier Mannschaften, die immer aufs Tempo drücken. Am Ende rettete der SV Erbach im Heimspiel der Frauenhandball-Bezirksoberliga gegen die HSG Dornheim mit Willen und Glück ein 29:29 (14:16)-Remis, nachdem die Mannschaft 100 Sekunden vor dem Ende mit 27:29 zurücklag. Der SVE geriet früh mit vier Treffern in Rückstand. Die Abwehr stand nicht sicher und Dornheim fand immer wieder Lücken. Doch das Team von Trainer Jozef Skandik fing sich, egalisierte und ging kurz nach der Pause mit 19:17 in Führung. Von da an wechselte die Führung mehrfach, keine Mannschaft konnte sich mehr absetzen. – SVE-Tore: Selin Schneider (10/5), Kim Schneider (5), Carla Gramlich (4), Anne Meffert, Julia Büttel (je 3), Alina Gramlich (2), Julia Bernhardt (1).

HC VfL Heppenheim – TGS Walldorf II 16:25 (9:12). Gar nicht zufrieden war Sascha Köhl, Trainer des HC VfL: „Das war heute richtig schlecht“, so der Coach, der „vernünftige Lösungen“ vermisste und stattdessen zahlreiche Fehlwürfe und technische Fehler sah. – HC VfL-Tore: Jennifer Dickson (4/2), Jasmin Werle (3/3), Johanna Meyer, Laura Jochem, Laura Elsesser (je 2), Rebecca Dickson, Mareike Hamel, Eva-Maria Flaig (je 1). mep