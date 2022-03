Endspiel um Platz zwei

Bensheim/Heppenheim. Die SG Bensheim/Heppenheim blieb in der Kegel-Gruppenliga mit einem 5:3 (3166:3053)-Sieg auf den schweren Bahnen bei Rotweiß Walldorf in der Erfolgsspur. Dabei fehlten mit Alexander Zeig und Stefan Schambach gleich zwei wichtige Akteure.

Nun steht für die Bergsträßer am kommenden Samstag das vorgezogene Endspiel an: Im Heimspiel (Sa. 12.30 Uhr) gegen TuS Rüsselsheim II geht es um den zweiten Tabellenplatz. Möglich ist, dass der Zweitplatzierte neben dem Meister ebenfalls aufsteigen darf oder zumindest bei Aufstiegsspielen dabei ist.

Während Martin Köppner (515) eine sehr leichte Aufgabe hatte und seine 4:0 Satzpunkte jeweils souverän holte, tat sich Marc Speckhardt gegen seinen Gegner sehr schwer. Die Bahnen lagen ihm überhaupt nicht, er verlor im letzten Durchgang mit 2:2 (523:535) den Mannschaftspunkt und konnte nicht überzeugen.

Schlusspaar muss es richten

Im Mittelpaar erwischten Dieter Draudt und Alfred Rettig ebenfalls keinen guten Tag. Draudt konnte mit 529 Kegel (1:3) nicht überzeugen, Rettig wurde nach 60 Wurf gegen Jürgen Kabourek ausgewechselt, der überzeugte. Der Punkt ging mit 1,5:2,5 (495) an den Gegner, in der Gesamtholzzahl war man weiter knapp in Führung.

Das Schlusspaar Jochen Weber (4:0/547) und Erich Knapp (3:1/557) brachte den Gesamtsieg nach Hause. Beide konnten von Anfang an überzeugen und spielten auf den schweren Bahnen stark und Walldorf konnte nur zuschauen. red