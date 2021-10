Endlich wieder Sportabzeichen-Prüfer

Bergstraße. Zweimal musste in der Corona-Pandemie der Basis-Lehrgang zum Sportabzeichen-Prüfer beim Sportkreis Bergstraße verschoben werden – nun war es endlich soweit. Mit einem im Online-Modul erlangtem Basiswissen gingen 13 Prüfanwärterinnen und Prüfanwärter gut vorbereitet in den Praxisteil.

Sebastian Reese vermittelte Theorie und Praxis anschaulich und praxisnah. Der Referent des Landessportbundes Hessen freute sich, eine bunt gemischte, motivierte und vergnügte Teilnehmer-Gruppe durch das straffe Programm begleiten zu dürfen. Das Bensheimer Weiherhausstadion und die Räumlichkeiten der TSV Rot-Weiß Auerbach schafften als Location neben einem spätsommerlichen Sonnentag ideale Rahmenbedingungen.

Nach einer theoretischen Einführung standen am Vormittag die Praxismodule „Sprint“ und „Sprung“ auf dem Programm. Dass die Aufgabe eines Sportabzeichen-Prüfers sich nicht „nur“ auf die korrekte Messung von Zeiten, Weiten und Wiederholungen beschränkt, erfuhren die Teilnehmer hier ganz schnell – ein disziplinspezifisches Aufwärmtraining und eine Einführung in die unterschiedlichen Techniken gehören ebenfalls dazu.

Der gemeinsamen Mittagspause folgte ein weiterer Theorieteil zum Thema Regelkunde und Organisation sowie Informationen rund um das Schwimmmodul. Sportlich aktiv wurde die Gruppe danach für die Abschnitte Wurfdisziplinen und Rope-Skipping, wobei es den Teilnehmern viel Spaß bereitete, Wurf-, Stoß- und Schleudertechniken unter fachmännischer Anleitung trainieren zu dürfen. Mit dem Springseil in der Hand übten die Teilnehmer zum Abschluss des bewegten Tages die mit dem Seil zu bewertenden Sprünge und deren Zählweise.

Mit glücklichen Gesichtern endete mit der Verleihung der Prüferlizenz ein informativer, sportlicher und kurzweiliger Lehrgangs-Tag beim Sportkreis. Ein Dank ging an ein großartiges Team – Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Referent Sebastian Reese und den Bensheimer Stützpunktleiter Walter Fendel.

Outdoor-Fitness kommt gut an

Aufgrund der großen Nachfrage nach einem weiteren Lehrgang zum Training im Outdoor-Bereich und der positiven Resonanz aus dem Frühjahr 2021 hat der Sportkreis Bergstraße eine Neuauflage der Übungsleiter-Fortbildung „Outdoor-Fitness“ mit Unterstützung des SV Mörlenbach durchgeführt. Bei besten Witterungsbedingungen fand nach einem im Vorfeld absolvierten Online-Seminar der Praxisteil auf dem Gelände des SV statt.

„Mir hat der Kurs sehr gut gefallen. Das Rundherum war passend.“ „Danke, es hat wirklich Spaß gemacht.“ So oder ähnlich fiel das Feedback der Teilnehmer am Ende des Kurses nach fünf Kursstunden aus. Erstmals wurde neben einer klassischen Sportanlage auch eine „alla hopp!“-Anlage ins Programm mit einbezogen; eine von 19 Bewegungs- und Begegnungsanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die durch die Dietmar-Hopp-Stiftung errichtet wurden.

Referentin Sonja Hergert sorgte in gewohnt kompetenter und ansprechender Art für einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Ablauf. Die Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin Sonja Hergert hatte für die Teilnehmer viele Anregungen im Gepäck. Bewusst verzichtete man auf den Einsatz von aufwendigen Geräten und zeigte mit einfachen, alltäglichen Gegenständen, wie etwa einer Tageszeitung, alternative und jederzeit und überall einsetzbare Trainingsformen. red

