Bensheim. Seit Ende Oktober 2020 ruht bei den Tischtennisspielern der SSG Bensheim corona-bedingt der Trainings- und Spielbetrieb. Und da die heimische Sporthalle der Karl-Kübel-Schule vonseiten der Stadt weiterhin bis zunächst Ende März geschlossen gehalten wird, wird sich an dieser Situation erst einmal nichts ändern. „Da Tischtennis ein reiner Hallensport ist, hatten und haben wir auch kein Alternativangebot“, bedauert dies Abteilungsleiter Thomas Sturm.

AdUnit urban-intext1

Es bestand einmal die Aussicht, dass Anfang Januar 2021 der Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder Fahrt aufnimmt, was dann aber nicht eintraf. Letztendlich wurde bekanntermaßen die Saison ’20/21 komplett annulliert.

Wann Thomas ´Sturm & Co. wieder auf-schlagen dürfen, ist noch unklar. © Neu

Sturm erinnert daran, dass von Ende Mai 2020 bis Ende Oktober 2020, sozusagen zwischen den zwei Lockdowns, das Training unter den erforderlichen Auflagen (Zeitfenster, Hygienekonzept, Anwesenheitsliste etc.) stattfinden konnte: „Besonders bei den Schülern und Jugendlichen konnten wir einen großen Andrang verzeichnen und nicht immer konnten wir dem Wunschzeitfenster nachkommen. Statt den üblichen zehn bis zwölf Tischen konnten wir ja auch nur sechs Platten in der Halle aufstellen.“ Dafür sei bei den Erwachsenen der Trainingsandrang „überschaubarer“ gewesen: „Hier kamen vereinzelt Rückmeldungen, dass man wegen der aktuellen Situation nicht am Training teilnehmen wolle.“

Thomas Sturm empfand es in der misslichen Lage als angenehm und motivierend, „dass von den Mitgliedern immer wieder anerkennende Worte an unser Trainerteam gerichtet wurden, denn außer dem Training mussten Hygienekonzepte, Reinigungspläne, Anwesenheitslisten etc. erstellt und geführt werden.“

AdUnit urban-intext2

Mittlerweile haben die SSG-Aktiven einige Online-Treffen durchgeführt, „bei denen unter anderem alternative Aktivitäten im Freien diskutiert wurden (wenn es die Regularien zulassen), falls nach den Osterferien die Hallen immer noch geschlossen sein sollten“, berichtet Thomas Sturm: „Unser Jugendleiter steht in engem E-Mail-Kontakt zu den Nachwuchsspielern.“

Der SSG-Abteilungsleiter ist nun gespannt, wann und wie es weitergeht: „Wenn Sie mich nach den Perspektiven fragen, wie es bis zum Sommer und bezüglich der nächsten Saison aussieht, muss ich sagen: Ich weiß es nicht. Ich gehe aktuell davon aus, dass bis zum Ende der Osterferien kein Training stattfinden wird. Wenn es dann wieder losgehen sollte, was wir uns alle erhoffen, dann wahrscheinlich wieder nur mit dem gewohnten Konzept wie letztes Jahr, also mit Anwesenheitslisten, festgelegter Teilnehmerzahl etc. Besonders für die Schüler und Jugendlichen würden wir uns wünschen, dass ein Starttermin in Sicht ist. Dazu müssen aber die Infektionszahlen fallen, welche im Moment leider wieder eine steigende Tendenz zeigen. In der Corona-Zeit hatten wir weder Vereinsein- noch -austritte zu verzeichnen, welches auf ein großes Verständnis bei den Aktiven schließen lässt.“ red