EM 2024: Frankfurt richtet vier Gruppenspiele und Achtelfinale aus

Frankfurt. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden insgesamt fünf Spiele in Frankfurt am Main ausgetragen. Das gab der europäische Verband UEFA am Dienstag in Wien bekannt. Demnach werden vier Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale im Deutsche-Bank-Park stattfinden. Die Mainmetropole erhält zwei Spiele der Gruppe E (17. und 26. Juni 2024) sowie je ein Spiel der Gruppe C (20. Juni) und der Gruppe B (23. Juni) plus zusätzlich ein Achtelfinale am 1. Juli. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn deutschen Städten statt. Ein Viertelfinale wie bei der WM 2006 gab es für Frankfurt diesmal nicht.

Das Endspiel wird in Berlin ausgetragen, das Eröffnungsspiel in München. Die Endrunde wird im Dezember 2023 in Hamburg ausgelost. Dann steht fest, welche Mannschaften in Frankfurt zu Gast sein und ihre Spiele bestreiten werden.