Die FSG Bensheim steht in den nächsten Wochen in der Fußball-Kreisliga C vor interessanten Aufgaben. Die Weststädter fühlen sowohl der Ligaspitze (SG Hammelbach/Scharbach, TSV Elmshausen) auf den Zahn, müssen sich aber auch in Duellen gegen direkte Kontrahenten aus dem Tabellenkeller (FSV Zotzenbach II, FV Biblis II) behaupten.

Das Thema Direktabstieg ist für die FSG (19 Punkte) durch.

...