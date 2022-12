Elisa Stuttfeld verlässt die Flames im Sommer

Bensheim. Elisa Stuttfeld wird ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Flames nicht mehr verlängern. Die 23-jährige Linksaußen wird die HSG Bensheim/Auerbach nach vier Jahren verlassen und sucht eine neue Herausforderung.

Elisa Stuttfeld kam im Sommer 2019 vom TV Nellingen nach Bensheim und hatte nach dem Wechsel schnell überzeugt. Sie wurde in ihrer Zeit bei den Flames auch vom ehemaligen Bundestrainer Henk Groener bereits zu Regionallehrgängen der DHB-Auswahl eingeladen. In der vergangenen Saison hatte sie mit Verletzungen zu kämpfen, ist jetzt aber erfolgreich und konstant aufs Feld zurückgekehrt.

„Zuerst möchte ich mich für vier Jahre bei den Flames und ihrem gesamten Umfeld bedanken. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, in der ich mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln konnte“, wird Stuttfeld in einer Flames-Pressemitteilung zitiert: „Nun ist es aber Zeit für mich, einen neuen Weg einzuschlagen und Neues auszuprobieren. Doch bevor es so weit ist, hoffe ich, dass wir zusammen mit unseren Fans im Rücken noch möglichst viele Siege einfahren werden, die wir dann gemeinsam feiern können.“

„Ich denke, es ist für Eli die richtige Entscheidung. Das ist völlig legitim, dass man sich nach einigen Jahren in einem Verein verändern möchte und dies akzeptieren wir auch. Wir haben alle Jahre gut zusammengearbeitet und ich glaube, dass mit einem neuen Input bei ihr auch noch das eine oder andere herauszuholen ist, was jetzt bei mir nicht mehr funktioniert hat“, kommentiert Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm den bevorstehenden Abgang ihrer Linksaußen.

Jörg Hirte von der Auerbacher Sport und Marketing GmbH sagt: „Ich habe mich sehr gefreut, als uns Elisa vor vier Jahren die Zusage gemacht hat. Sie hat sich in dieser Zeit extrem weiterentwickelt und ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie nach einer neuen Herausforderung sucht.“ red