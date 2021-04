Duisburg. Wer am Samstag, kurz vor 16 Uhr, auf der Suche nach einem der unglücklichsten Menschen der 3. Fußball-Liga war, wurde in der Duisburger Arena fündig. Im westdeutschen Dauerregen stand dort Rafael Garcia, den Kopf irgendwo im klatschnassen, gelben Auswärtstrikot des SV Waldhof Mannheim versteckt, und ließ den Trost von Trainer Patrick Glöckner und seinen Mannschaftskollegen über sich ergehen. Im ersten Moment konnte das kaum über den Frust hinweghelfen, nachdem der Mittelfeldspieler in der 90. Minute per Elfmeter die große Chance auf das Mannheimer 2:1 beim MSV ausgelassen hatte. Doch mit etwas Abstand wirkte der Deutsch-Spanier nach dem 1:1 (1:1)-Endstand schon wieder deutlich stabiler.

„Das ist natürlich bitter, dass ich den Elfmeter verschieße. Das tut mir sehr leid für die Mannschaft“, blickte Garcia nur ungern zurück, stellte sich aber den Tatsachen. „Nächste Woche geht es weiter.“ Vorwürfe blieben dann auch aus. „Rafa hat die Verantwortung übernommen – und wenn man das tut, kann es auch sein, dass es eben nicht funktioniert“, meinte Coach Glöckner – hatte aber an dem Remis nach den Treffern von Dominik Martinovic (21.) und dem einmal mehr überragenden MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp (24.) schon ein wenig zu knabbern.

„Das schmerzt extrem, wenn man am Ende den Punch nicht setzt“, dachte der 44-Jährige auch an Martinovics Nachschuss, musste sich am Ende allerdings mit dem leistungsgerechten Unentschieden zufriedengeben, weil die Mannheimer bei ihrem couragierten Auftritt zu viele Schwankungen im Spiel hatten. Besonders nach dem Ausgleich fiel der SVW bis zur Pause in ein tiefes Loch. „Da haben wir total den Faden verloren“, sah Glöckner eine teilweise von beiden Seiten vogelwild geführte Partie, bei der es nur eine Richtung zu geben schien: nach vorne.

„Das war über weite Strecken nicht das, was uns auszeichnet“, kommentierte Kapitän Marcel Seegert diese Phase, in der er mit seinen Abwehrkollegen ständig in höchster Alarmbereitschaft agieren musste. „Da waren extreme Lücken zwischen den Ketten und wir sind immer wieder ins offene Messer gelaufen.“

Steigerung nach der Pause

Erst als sich der SVW in der Kabine wieder etwas gesammelt hatte und die Kräfte bei den Gastgebern nachließen, bekamen die Blau-Schwarzen wieder mehr Kontrolle über die Partie und gerieten nur noch einmal bei Dominik Schmidts Kopfball in Bedrängnis (65.), den Timo Königsmann meisterte. „Das, was wir uns in der Halbzeit vorgenommen hatten, haben wir super auf den Platz gebracht“, beobachtete der Keeper in Durchgang zwei eine deutlich verbesserte SVW-Mannschaft, die den „Kinder-Fußball“ (Garcia) aus Halbzeit eins hinter sich ließ und sogar deutlich mehr vom Spiel hatte.

Was die Mannheimer am Sonntag gegen Lübeck erwartet, war beim 1:1 des Aufsteigers gegen den 1. FC Kaiserslautern zu sehen und nötigte Trainer Glöckner Respekt ab. „Lübeck ist kein Deut schlechter als Duisburg, sondern bringt eben andere Stärken ein – Stärken, die in dieser Phase der Saison extrem gefragt sind“, spielte der Waldhof-Coach auf die Kampfkraft der Nordlichter an.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Seegert, Verlaat, Costly – Schuster, Gouaida - Boyamba (72. Jasztrembski), Ferati, Garcia – Martinovic.

Tore: 0:1 Martinovic (21.), 1:1 Stoppelkamp (24.). – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Schmidt (MSV/88.); Garcia (SVW) scheitert mit Foulelfmeter an Weinkauf (90.). – Nächstes Spiel: SV Waldhof – VfB Lübeck (So., 18. April, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion). th