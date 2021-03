Hoffenheim/Frankfurt. Am morgigen Sonntag starten die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt endlich ins Pflichtspieljahr 2021: Um 14 Uhr treten sie zur Bundesliga-Partie beim Tabellendritten TSG Hoffenheim an. Dabei treffen auch die beiden derzeit besten Torjägerinnen der Liga, Nicole Billa (Hoffenheim/17 Tore) und Laura Freigang (Frankfurt/11) aufeinander. Die Partie wird live auf dem YouTube-Kanal der TSG-Frauen gestreamt.

Nach zuletzt drei Spielabsagen fiebert die Eintracht ihrem ersten offiziellen Auftritt 2021 entgegen. Trainer Niko Arnautis befand sich aufgrund eines positiven Coronatests in häuslicher Isolation, die am Freitagabend endet, so dass der Coach am Samstag das Abschlusstraining leiten kann: „Ich hatte zum Glück keine Symptome, mir ging und geht es gut. Lediglich die Ungeduld ist groß, ich sehne das Ende der Quarantäne herbei. Ich war täglich im telefonischen Austausch mit meinem Trainerteam, wir planen und besprechen die Einheiten gemeinsam.“

Mit neun Siegen sowie je drei Unentschieden und Niederlagen ist die Gesamtbilanz gegen die TSG positiv. Von den vergangenen fünf Spielen konnte Frankfurt allerdings nur eins gewinnen. In der Hinrunde gab es am Brentanobad ein torloses Remis. Arnautis stehen gegen die TSG drei Spielerinnen nicht zur Verfügung: Verena Aschauer (Aufbautraining), Shekiera Martinez (Knieverletzung) und Lea Schneider (fehlt langfristig). etf/red