Eintracht will volles Haus gegen Sevilla

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hofft für das Rückspiel im Achtelfinale der Fußball-Europa-League am Donnerstag (21 Uhr/live auf RTL) gegen Betis Sevilla auf ein volles Stadion. „Ich habe die große Hoffnung, dass noch eine Ausnahmegenehmigung durch die Politik herein flattert. Das würde uns sehr helfen“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Sonntagabend nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum. Derzeit sind zu den Heimspielen der Hessen maximal 25 000 Fans zugelassen – das entspricht knapp 50 Prozent der Stadionkapazität.

Ab dem kommenden Sonntag sollen in Deutschland die Corona-Beschränkungen für Großveranstaltungen im Freien ohnehin komplett wegfallen. Das befeuert die Frankfurter Hoffnungen. „Wir sind mit den Behörden im Austausch“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Es wäre schön, bei der Europapokal-Nacht so viele Zuschauer wie möglich im Stadion zu haben. Mal schauen, inwieweit sich die Politik darauf einlässt.“

Lindström mit dickem Knöchel

Jesper Lindström hat beim Sieg gegen Bochum eine Bänderdehnung im Sprunggelenk erlitten. Trainer Glasner rechnet aber nicht mit einem längeren Ausfall des 22 Jahre alten Dänen, dessen Flanke am Sonntag in der 46. Minute von Masovic zum 1:1 ins eigene Tor gelenkt worden war, der aber nach 72 Minuten ausgewechselt werden musste. „Er ist nach einem Luftduell unglücklich gelandet. Der Knöchel ist etwas dick, aber nicht sehr dick. Deshalb hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Glasner.

Ochs kommt ans Leistungszentrum

Der frühere Fußballprofi Patrick Ochs wird Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt. Zudem kommen auch Marc Hess als Leiter Strategie und Entwicklung sowie Ralph Gunesch als Übergangstrainer. „Wir gewinnen drei Experten, die im Team von Alexander Richter dazu beitragen werden, dass wir im Nachwuchsleistungszentrum unsere Strukturen weiterentwickeln und die Abläufe zwischen den einzelnen Mannschaften bis hin zum Profiteam optimieren“, sagte Sportvorstand Markus Krösche am Montag.

Die Eintracht besetzt das Team im Nachwuchsleistungszentrum neu, als Chef folgt im Sommer Richter auf Ex-Profi Andreas Möller, der seinen auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängert. Ochs hat seine Arbeit bereits am 1. März aufgenommen und soll „kurzfristig“ in die laufenden Planungen für die Saison 2022/23 eingebunden werden. dpa