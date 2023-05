Eintracht will nach Pokal-Finaleinzug Bundesliga-Sieglosserie beenden

Frankfurt. Eintracht Frankfurt will nach dem Einzug in das DFB-Pokal-Finale auch wieder in der Fußball-Bundesliga nach neun sieglosen Spielen gewinnen. "Wir möchten in Hoffenheim den Pokal-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart bestätigen, indem wir in der Liga drei Punkte holen", sagte Trainer Oliver Glasner vor der Partie bei der abstiegsgefährdeten TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Unterstützt werden die Hessen von rund 15 000 Fans, die mit in den Kraichgau reisen.

Außerdem will der Tabellenneunte vom Main seine Europapokalchance in der Bundesliga wahren. "Wir liegen drei Punkte hinter Rang sieben, Wolfsburg spielt in Dortmund, wir nächste Woche gegen Mainz und haben tabellarisch noch viele Möglichkeiten", erklärte Glasner. Die Eintracht hat 43 Punkte, Mainz 05 45, der VfL Wolfsburg 46 und der Liga-Sechste Bayer Leverkusen 48. Im Falle eines Pokalsieges am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig wären die Frankfurter für die Europa League qualifiziert.

Allerdings müssen die Frankfurter auf den Brasilianer Tuta verzichten, der sich beim 3:2 in Stuttgart die Schulter ausgekugelt hat. Für ihn wird Almamy Touré in die Startelf rücken. Offen ist, ob Kapitän Sebastian Rode spielen kann, der muskuläre Probleme hat.