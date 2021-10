Eintracht will die Serie ausbauen

Frankfurt. Ohne den Langzeitverletzten Sebastian Rode, Christopher Lenz und Aymen Barkok geht Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC. Marokkos Nationalspieler Barkok verletzte sich bei einem Länderspiel am Knie, Lenz (muskuläre Probleme) hat nach Angaben von Trainer Oliver Glasner einen Rückschlag erlitten. Für Kapitän Rode käme ein Einsatz noch zu früh. Offen ist, ob Rafael Borré eine Option ist: Der Stürmer spielt am Donnerstag noch für Kolumbien in der WM-Qualifikation gegen Ecuador.

Gegen die kriselnde Hertha können die Frankfurter ihre Heimserie ausbauen. Saisonübergreifend sind sie seit 22 Liga-Heimspielen ungeschlagen (zwölf Siege, zehn Unentschieden). In dieser Saison gab es allerdings dreimal nur ein Remis.

Allerdings haben sich die Eintracht-Profis mit den Siegen in der Europa League in Antwerpen (1:0) und in der Liga beim FC Bayern München (2:1) mächtig Selbstvertrauen geholt. Jetzt hofft Glasner auf den ersten Heimsieg unter seiner Regie. Auf das Bayern-Spiel wollte der 47-Jährige nicht mehr groß eingehen: „Wir halten uns immer nur kurz mit dem Geschehenen auf. Der Fokus geht immer nach vorne.“

Das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt wird in der kommenden Woche im Free-TV gezeigt. Die Partie gegen Olympiakos Piräus am Donnerstag (21 Uhr) überträgt RTL auf seinem Hauptkanal. dpa

