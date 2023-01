Eintracht-Trainingslager endet mit Sieg und Remis

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat zum Abschluss des Trainingslagers in Dubai gleich zwei Testspiele hintereinander gegen den polnischen Fußball-Meister Lech Posen bestritten. Zunächst gab es einen 1:0 (0:0)-Sieg (Tor Kamada (52.), dann ein 2:2 (0:2). Der Ex-Darmstädter Artur Sobiech erzielte das 0:1 (10.), Nika Kvekveskiri (22.) das 0:2. Dann wurde die verhalten gestartete Eintracht stärker und glich durch Lucas Alario (41.) und Aurelio Buta (78.) aus.

Die Frankfurter reisen am Samstag nach zehn Tagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Heimat zurück. In der Bundesliga wird nach Ende der Winterpause der FC Schalke 04 am 21. Januar (Samstag) der erste Gegner sein.

SV Darmstadt 98: Die Lilien haben ein Testspiel im Trainingslager in El Saler an der spanischen Mittelmeerküste gegen den rumänischen Topclub CFR Cluj 1:0 (0:0) gewonnen. Den Treffer erhielte Frank Ronstadt per Distanzschuss (71.). „Es war ein unangenehmer Gegner, aber wir hatten in beiden Halbzeiten eine gute Struktur im Spiel“, war 98-Trainer Torsten Lieberknecht zufrieden. Das Trainingslager endet am Sonntag. dpa/red