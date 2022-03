Eintracht-Trainer vor Sevilla-Duell: Nur das Weiterkommen zählt

Frankfurt. Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League bei Betis Sevilla noch einmal das Ziel des hessischen Fußball-Bundesligisten bekräftigt. "Bei allem Respekt, den wir haben, zählt für uns nur das Weiterkommen. Dafür wollen wir die Basis legen", sagte Glasner am Dienstagabend.

Voraussetzung dafür sei im Gastspiel beim Tabellenfünften der spanischen La Liga an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/RTL+) eine "sehr kompakte Defensive", betonte der 47 Jahre alte Österreicher. Es gebe daher die eine oder andere Überlegung, die Mannschaft nicht so offensiv aufzustellen wie zuletzt beim 4:1 in der Bundesliga bei Hertha BSC. Generell gelte: "Wir müssen immer wachsam sein, wenn Betis den Ball hat."