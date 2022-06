Eintracht-Traditionself gastiert mit Körbel, Meier & Co. in Lorsch

Lorsch. Er hat einen Ruf wie Donnerhall: Alex Meier, der „Fußballgott“ der Frankfurter Eintracht, hat nach seiner aktiven Laufbahn nichts verlernt. Die Legende lebt. Auch in den Spielen der Traditionsmannschaft des frisch gebackenen Euro-League-Siegers geht der Offensivspieler, der zukünftig ins U 21-Trainerteam aufrückt, fleißig auf Torejagd. Sollte der hoch aufgeschossene Mittelstürmer auch am kommenden Freitag (10.) im Sportpark Ehlried, wenn die Elf aus der Mainmetropole Station in Lorsch macht, zum Einsatz kommen, muss sich die gastgebende Tvgg warm anziehen.

Im Traditionsteam der Eintracht, deren Aushängeschild der Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz „Charly“ Körbel ist, schnüren ehemalige Profis regelmäßig die Fußballschuhe. Rudi Bommer, Uwe Bindewald, Alexander Schur, Manfred Binz und Ervin Skela sind wie Meier zudem als Coaches in der Fußballschule oder im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht tätig.

Ins Aufgebot wurde sozusagen als Lokalmatador auch der Heppenheimer Bernhard Trares (Foto) berufen, obwohl er nie für Frankfurt in der Bundesliga gespielt hat. Trares stammt aber aus der Eintracht-Jugend und startete 1985 als Leihspieler beim SV Darmstadt 98 unter Trainer Udo Klug seine Bundesligakarriere. Nach weiteren Stationen in Aachen, bei 1860 München, Werder Bremen sowie beim SV Waldhof Mannheim und Karlsruher SC hörte er 2004 als Profispieler auf – und wurde Trainer, unter anderem jeweils zwei Spielzeiten bei Wormatia Worms und dem SV Waldhof.

Im Rahmen der Aktion „Eintracht in der Region“ präsentieren sich die Großen ihres Sports als Stars zum Anfassen. Denn Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Fußball AG, weiß: „Es ist wichtig, dass wir zu den Menschen kommen. Unsere Traditionsmannschaft wird in dieser Kampagne als Flaggschiff fungieren.“

Die Turnvereinigung Lorsch war unter 200 Bewerbern als einer von zehn Spielpartnern der Eintracht-Traditionself ausgewählt worden. Sie treten mit einer Ü 35-Auswahl an, die vom Trainer der Kreisoberliga-Mannschaft, Martin Weinbach, betreut wird. Gespielt wird zwei Mal 40 Minuten. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Bereits ab 15 Uhr steigt ein Vorprogramm mit Torwandschießen, Tischkicker und Speedkick. Ab 15.30 Uhr präsentiert die Eintracht-Fußballschule eine zweistündige Trainingseinheit für den Nachwuchs des gastgebenden Vereins mit lizenzierten Coaches und Ex-Profis. Die Kinder des Camps bilden schließlich beim finalen Match die Einlaufgruppen. red

