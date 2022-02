Nyon/Frankfurt. Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf Betis Sevilla. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der hessische Fußball-Bundesligist tritt bereits am 9. März beim Tabellendritten der spanischen LaLiga an und genießt im Rückspiel am 17. März Heimrecht.

