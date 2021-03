Frankfurt/Stuttgart. Sasa Kalajdzic ist derzeit ein gefragter Mann. Regelmäßig tritt der Angreifer des VfB Stuttgart nach den Spielen in der Fußball-Bundesliga für Interviews vor die Kameras. Was zum einen daran liegen dürfte, dass er so häufig trifft, und zum anderen daran, dass er auf und neben dem Rasen eine erfrischende Erscheinung ist. Kaltschnäuzig vor dem Tor, humorvoll und meinungsstark am Mikrofon – der Österreicher ist auf bestem Wege zum Publikumsliebling bei den Schwaben und aktuell das Gesicht des starken Aufsteigers. Das von Eintracht Frankfurt ist André Silva. Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) stehen sich die beiden Stürmerstars gegenüber – und im Fokus.

AdUnit urban-intext1

„Er ist in der Mannschaft sehr beliebt und mit seinem Wiener Schmäh eine ziemlich coole Socke“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat der Deutschen Presse-Agentur über Kalajdzic. Und genau wie Silva in starker Verfassung. Bei ihren vergangenen fünf Einsätzen haben die beiden Stürmer immer getroffen: der Stuttgarter sechs-, der Frankfurter sogar siebenmal.

Im Sommer dürfte es einige Interessenten es für den Nationalstürmer, der beim VfB noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, einige Interessenten geben. Einen Vertrag bis 2023 und große Ziele hat auch der Frankfurter André Silva. Eines ist die Königsklasse. „Wer nicht von der Champions League träumt, wird nie an ihr teilnehmen“, sagte der Portugiese zuletzt im Interview. „Daran zu denken ist der erste Schritt, der zweite, es zu zeigen, dass du es willst.“ dpa