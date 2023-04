Eintracht hofft in Dortmund auf etwas Zählbares

Frankfurt/Main. Trotz der Negativserie von sieben sieglosen Bundesligaspielen geht Eintracht Frankfurt die schwere Aufgabe bei Borussia Dortmund mit Zuversicht an. Im Duell gegen den Tabellenzweiten wollen die Hessen an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) unbedingt etwas Zählbares mitnehmen, um die Chance auf einen internationalen Startplatz zu wahren. Sechs Spieltage vor dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga belegen die Frankfurter mit 42 Punkten den siebten Rang. Für Eintracht-Star Mario Götze wird es eine ganz besondere Partie. Der Mittelfeld-Stratege spielte insgesamt acht Jahre lang für den BVB, bei dem er auch alle Jugendteams durchlief.

