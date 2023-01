Eintracht-Frauen wollen SVW-Trainer

Mannheim/Frankfurt. Er ist seit 2016 beim SV Waldhof Mannheim, hat einige Höhen und Tiefen durchgemacht und fünf Cheftrainer bei dem derzeitigen Fußball-Drittligisten erlebt. Doch Torwarttrainer Dennis Tiano könnte nach Informationen dieser Redaktion bald seine Zelte beim SVW abbrechen und zu den Bundesliga-Frauen von Eintracht Frankfurt wechseln – womöglich schon zum 1. März, mitten in der Saison.

Sportgeschäftsführer Tim Schork bestätigte die Anfrage aus Hessen: „Mit Blick auf die langjährigen Verdienste von Dennis Tiano wird das aber mit ergebnisoffenem Ausgang besprochen.“ Dem Vernehmen nach hatte Tiano den Club frühzeitig über die Anfrage des Champions-League-Teilnehmers informiert und den Abschied aus Mannheim als nicht zwangsläufig betrachtet. Vor allem Cheftrainer Christian Neidhart soll sich für einen Verbleib Tianos einsetzen. Auch wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, deutet vieles auf eine Trennung hin.

Wer auf Tiano folgen könnte, ist offen. Der Waldhof hat aber offenbar bereits ein Auge auf Martin Topp geworfen, der sich beim Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg um die Schlussleute kümmert. Der 61-Jährige hat bereits im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart und des Karlsruher SC gearbeitet und einige große Namen betreut: So zählen Nationaltorhüter Bernd Leno (FC Fulham), Loris Karius (Newcastle), Odisseas Vlachodimos (Benfica Lissabon) und Philipp Köhn von RB Salzburg zu Topps ehemaligen Schützlingen.

Eintracht-Start in Meppen

Für die Eintracht-Frauen geht die Bundesliga-Saison am kommenden Wochenende mit dem letzten Hinrunden-Spiel beim SV Meppen (So., 16 Uhr) weiter. Für die Frankfurterinnen gab es im Trainingslager in Portugal einen 4:1 (0:1)-Sieg gegen PSV Eindhoven, ein 3:2 (1:1) gegen Liga-Konkurrent, Tabellenführer und Titelverteidiger VfL Wolfsburg sowie nach der Rückkehr in einem nicht öffentlichen Test ein 1:1 (0:1) gegen die deutsche U19-Auswahl, die in Frankfurt einen Lehrgang durchführte. th/red