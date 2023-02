Eintracht-Frauen wollen nach Europa

Frankfurt. Die Königsklasse soll es werden. Wenn die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt an diesem Wochenende ins Jahr 2023 starten, soll das im Vorjahr verpasste Ziel erreicht werden. Schon in der vergangenen Saison hatten sich die Hessinnen ein Ticket für die Qualifikation in der Champions League gesichert, schieden dann aber noch vor der Gruppenphase aus. Auch diesmal ist die Mannschaft von Cheftrainer Niko Arnautis wieder auf bestem Weg in Richtung Europa.

Schon vor dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag (16 Uhr) beim Aufsteiger und Tabellensiebten SV Meppen hat die Eintracht als Tabellendritter mit 23 Punkten einen Zähler mehr gesammelt als in der kompletten Hinserie 2021/22. Mit einem Sieg im Emsland würde das Team das beste Ergebnis seit neun Jahren vorweisen. „Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet und wollen diese nutzen“, sagte Abwehrspezialistin Sophia Kleinherne.

Testspiele gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven (4:1) und den deutschen Meister VfL Wolfsburg (3:2) während des Trainingslagers in Portugal sowie zuletzt beim Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen (2:0) konnten die Frankfurterinnen erfolgreich gestalten. „Aber es kribbelt, dass es endlich wieder um Punkte und nichts anderes geht“, sagte Kleinherne.

Gleich zwei Spitzenspiele

Der 42 Jahre alte Arnautis sieht seine Mannschaft auf einem Weg, auf dem es immer wieder gelte, Geduld zu haben. Unter dem Dach des Großvereins und Männer-Bundesligisten wird an optimalen Bedingungen auch für die Frauen gefeilt. Nach der erhöhten Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball in Deutschland seit dem zweiten Platz bei der EM in England im Sommer genießt, sei es nicht nur Aufgabe der Vereine, noch mehr zu investieren, sagte Kleinherne. Auch sie selbst als Spielerin sieht sich in der Pflicht: „Wir sind Vorbilder und müssen lernen, damit umzugehen.“

Die gebürtige Telgterin ist neben Nicole Anyomi, Laura Freigang und Sara Doorsoun eine von vier aktuellen Eintracht-Spielerinnen, die den Sprung ins deutsche EM-Team schafften. Mit Blick auf die WM im Sommer in Australien und Neuseeland will nicht nur Kleinherne sich erneut für die Auswahl empfehlen.

Doch nun gilt der volle Fokus der Eintracht. Nach der Partie in Meppen geht es am 11. Februar zum FC Bayern, nach der Länderspielpause kommt am 3. März Verfolger SC Freiburg an den Main. „Danach wissen wir, welche Rolle wir in der Rückrunde spielen werden“, sagte Arnautis. dpa