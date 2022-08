Eintracht-Frauen wollen in die Champions League

Frankfurt. Drei Wochen nach der so begeisternden Europameisterschaft in England kehren die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt auf die internationale Bühne zurück – auch wenn es in der Champions-League-Qualifikation noch nicht die ganz große ist. Das Team um die deutschen Nationalspielerinnen Laura Freigang, Sara Doorsoun, Nicole Anyomi und Sophia Kleinherne ist voller Hoffnung nach Dänemark gereist. „Es ist das klare Ziel, dass wir uns für die Gruppenphase qualifizieren. Das ist zwar ein langer Weg, aber mit unserer Qualität können wir das definitiv schaffen“, sagte Spielführerin Tanja Pawollek.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der FC Bayern München als Vizemeister erst eine Runde später einsteigt und der VfL Wolfsburg als Meister direkt für die Gruppenspiele qualifiziert ist, muss die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis erstmal Erster beim anstehenden Mini-Turnier werden. Dabei geht es am heutigen Donnerstag (19.00 Uhr/EintrachtTV) zunächst gegen Gastgeber Fortuna Hjørring. Im Falle eines Sieges würde die Eintracht dann am Sonntag gegen den Gewinner der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Kristianstads DFF aus Schweden um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde spielen.

Nach der Frauen-EM, bei der sie überwiegend die Jokerrolle innehatte, will Laura Freigang auch mit der Eintracht auf die europäische Bühne stürmen. © dpa/Gollnow

„Die Vorfreude ist riesig, erstmals seit 2016 auf die internationale Bühne zurückzukehren und unsere Champions-League-Premiere unter dem Adlerdach zu feiern“, sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich. Vor zwei Jahren hatte sich der 1. FFC Frankfurt der Eintracht angeschlossen. Zuvor hatte der Club 2002, 2006, 2008 und 2015 die Königsklasse gewonnen. Zuletzt spielten die Frankfurterinnen 2016 international und unterlagen damals im Halbfinale Wolfsburg.

Mehr zum Thema Fußball Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Königsklasse: "Langer Weg" zur Gruppenphase Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball Eintracht-Frankfurt-Torjäger Muani hat noch viel vor Mehr erfahren Bergstraße Eintracht will trotz der deftigen Bundesliga-Heimpleite den Supercup holen Mehr erfahren

„Wenn wir dann zum ersten Mal auf dem Platz stehen und die Champions-League-Hymne hören, gibt es nur noch eines: Vollgas geben“, versprach Arnautis. „Wir wollen unseren Traum nicht nur in Hjørring, sondern auch in der nächsten Runde weiterleben. Wenn wir unser ganzes Potenzial abrufen, bin ich mir sicher, dass wir das schaffen werden.“

Keine leichte Gruppe

Laura Freigang bezeichnete Hjørring als eine spielstarke Mannschaft, die sehr robust wirke. „Vorher brauchen wir noch nicht an das zweite Spiel denken. Unsere Gruppe ist nicht leicht, aber machbar und ausgeglichen“, sagte die 24-Jährige in einem Interview und betonte mit Blick auf die männlichen Europa-League-Sieger bei der Eintracht: „Auch wir wollen mit der Eintracht international begeistern.“

Der Liga-Alltag beginnt für die Eintracht-Frauen am 16. September mit dem Eröffnungsspiel im Stadion der Männer gegen den FC Bayern München. „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir das erste Spiel im Deutsche Bank Park machen. Ich hoffe, dass viele Leute die Spiele schauen, dass sie den Fußball pushen und auch unterstützen“, sagte Tanja Pawollek. dpa