Eintracht-Frauen verlieren Pokalfinale knapp

Fußball. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum achten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Der Cup-Verteidiger siegte im Finale in Köln am Sonntag 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt. Das entscheidende Tor erzielte Ewa Pajor in der 118. Minute. Damit holten die Wolfsburgerinnen trotz Unterzahl den Pokal zum siebten Mal in Serie. VfL-Torhüterin Almuth Schult sah in der Verlängerung die Rote Karte für ein Foulspiel. Für das Eintracht-Team, das sich gegen den Favoriten mehr als achtbar aus der Affäre zog, war es die erste Endspiel-Teilnahme, allerdings ist Vorgängerverein 1. FFC Frankfurt mit neun Pokal-Triumphen noch Rekordsieger.

