Frauen-Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat einen Fehlstart in die zweite Saisonhälfte hingelegt. Nach einer Roten Karte für Sara Doorsoun (33.) verloren die Hessinnen am Sonntag gegen den SC Freiburg mit 1:2 (1:1). Hasret Kayikci brachte die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (34.), Laura Freigang glich per Kopf aus (45.), Ereleta Memeti (71.) erzielte das 1:2. dpa

