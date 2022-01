Eintracht-Frauen oben dabei

Frankfurt. Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt mischen weiter im Spitzenkampf der Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag zum Jahresabschluss beim SC Sand mit 2:0 (1:0). Die Tore gegen den weiter sieglosen badischen Abstiegskandidaten erzielten Shekiera Martinez in der 20. Minute und Lara Prasnikar (57.). Eine Woche nach der überraschenden 0:1-Niederlage bei Werder Bremen erfüllten die Frankfurterinnen damit ihre Pflichtaufgabe. Nach dem zwölften Spieltag hat die Eintracht nun 25 Punkte gesammelt. Weiter geht’s in der Liga am ersten Februar-Wochenende gegen den SC Freiburg. dpa

