Eintracht-Frauen gegen Bayern

Frankfurt. Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt bestreiten am 17. September (Samstag) das Eröffnungsspiel der Bundesliga zu Hause gegen Vizemeister FC Bayern München. Dies geht aus dem Rahmenspielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag veröffentlicht hat. Erstmals seit dem Auftaktspiel gegen Werder Bremen in der Saison 2020/21 werden die Frankfurterinnen eine Partie im Deutsche Bank Park austragen. Am zweiten Spieltag (23. bis 25. September) geht es für die Eintracht-Frauen auswärts zum SC Freiburg. dpa

