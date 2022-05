Eintracht-Frauen für die Champions League qualifiziert

Fußball. Frankfurt. Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich am letzten Bundesliga-Spieltag die Champions-League-Teilnahme gesichert. Das Team von Trainer Niko Arnautis besiegte am Sonntag vor 4520 Zuschauern Werder Bremen mit 4:0 (1:0). Damit verdrängten die Eintracht-Frauen den 1. FFC Turbine Potsdam, der mit 0:5 (0:4) bei Vizemeister FC Bayern verlor, noch vom dritten Tabellenplatz.

Die Tore beim Saisonfinale erzielten die Nationalspielerinnen Nicole Anyomi (10. Minute), Laura Freigang (58./87.) und Sjoeke Nüsken (63.). Für die Frankfurterinnen ist es die erste Teilnahme an der Königsklasse seit der Vorgängerclub 1. FFC Frankfurt im Sommer 2020 mit der Eintracht fusionierte. Zu den Zuschauern im Stadion am Brentanobad gehörten auch Vorstandssprecher Axel Hellmann, Sportvorstand Markus Krösche, Clubpräsident Peter Fischer und Männertrainer Oliver Glasner.

Hellmann hatte angekündigt, dass im Falle der Qualifikation einige Champions-League-Partien der Frauen in der kommenden Spielzeit auch im großen WM-Stadion stattfinden sollen. Gemeinsam mit Meister VfL Wolfsburg und den Münchnerinnen vertreten die Hessinen nun in der nächsten Spielzeit die Bundesliga in der lukrativen Königsklasse. Der 1. FFC Frankfurt hatte den Wettbewerb 2002, 2006, 2008 und 2015 gewonnen.

