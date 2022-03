Eintracht Frankfurt hofft für das Rückspiel im Achtelfinale der Fußball-Europa-League am Donnerstag (21 Uhr/live auf RTL) gegen Betis Sevilla auf ein volles Stadion. „Ich habe die große Hoffnung, dass noch eine Ausnahmegenehmigung durch die Politik herein flattert. Das würde uns sehr helfen“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Sonntagabend nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga gegen den

...