Eintracht Frankfurt will Kamada und Ndicka behalten

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hofft auf den Verbleib seiner Stammspieler Daichi Kamada und Evan Ndicka, deren Verträge im Sommer auslaufen. "Wir möchten sie unbedingt behalten, haben ihnen entsprechende Angebote unterbreitet und ihre Rolle bei der Eintracht in der Zukunft erläutert. Jetzt müssen wir abwarten. Wir sind überzeugt, dass es für sie am besten wäre, bei der Eintracht zu bleiben", sagte Sportdirektor Markus Krösche in einem "Kicker"-Interview (Donnerstag).

Der offensive Mittelfeldspieler Kamada (26) spielte für Japan bei der WM in Katar. Der 26-Jährige kam 2017 zum hessischen Bundesligisten und war zwischendurch an den VV St. Truiden nach Belgien verliehen. Der französische Innenverteidiger Ndicka (23) gehört seit 2018 der Eintracht an.

Am 21. Januar Spiel gegen FC Schalke 04

Laut Krösche stehen in der Winterpause keine größeren Transfers bei den Frankfurtern an. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader. Wir wollen und werden keine Leistungsträger abgeben. Von daher glaube ich nicht, dass etwas Großartiges passiert. Aber vielleicht wird uns jemand verlassen, um mehr Spielpraxis zu sammeln", sagte der 42-Jährige.

Die Eintracht startet am 21. Januar in der Liga gegen den FC Schalke 04 in das neue Fußball-Jahr. Im Champions-League-Achtelfinale gegen den SSC Neapel treten die Frankfurter zunächst am 21. Februar zu Hause an und am 15. März zum Rückspiel beim derzeitigen italienischen Tabellenführer.