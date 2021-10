Eintracht Frankfurt in Europa League auf Kurs: 3:1 gegen Piräus

Fußball. Eintracht Frankfurt hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale in der Europa League gemacht. Der Fußball-Bundesligist gewann am dritten Gruppen-Spieltag gegen Olympiakos Piräus mit 3:1 (2:1). Durch den zweiten Sieg übernahmen die weiter ungeschlagenen Hessen die Tabellenführung in der Gruppe D mit sieben Punkten vor den Griechen, die sechs Zähler aufweisen. Rafael Borré (26./Foulelfmeter), Almamy Toure (45.+3) und Daichi Kamada (59.) trafen für die Gastgeber. Youssef El-Arabi (30.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste markiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1