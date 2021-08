Eintracht Frankfurt in Bielefeld weiter ohne Rode und Touré

Fußball. Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga- Gastspiel bei Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr) weiter auf Sebastian Rode und Almamy Touré verzichten. Kapitän Rode fällt wegen einer Knieoperation aus, Abwehrspieler Touré fehlt nach einer Sehnenverletzung noch die nötige Fitness. "Er wird noch nicht im Kader stehen", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag über den Rechtsverteidiger. Dem Einsatz von Erik Durm, der am Mittwoch wegen muskulärer Probleme im Training fehlte, steht dagegen nichts im Wege. "Er hat heute problemlos trainiert", berichtete Glasner.

