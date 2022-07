Eintracht-Frankfurt-Generalprobe gegen Ajax ohne Kapitän Rode

Frankfurt. Ohne Kapitän Sebastian Rode bestreitet Eintracht Frankfurt die Saison-Generalprobe gegen Ajax Amsterdam. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlt wegen seiner jüngsten Rücken- und Leistenprobleme in der Partie am Samstag (15 Uhr) in Grödig. "Ich habe deshalb ein paar Tage ausgesetzt und in dieser Woche eher individuell gearbeitet. Deswegen bin ich beim Testspiel gegen Ajax nicht dabei. Ich bin aber optimistisch, dass es nach dem Wochenende wieder klappt", sagte Rode am Freitag.

Insgesamt ist der Routinier mit der Vorbereitung des hessischen Fußball-Bundesligisten zufrieden. "Wir haben sehr gute Spieler dazubekommen, was unsere Qualität in der Breite erhöht", sagte Rode. "Es funktioniert noch nicht alles, aber im Vergleich zum vergangenen Jahr sind wir schon deutlich weiter. Wir sind auf einem guten Weg."

