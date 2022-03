Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla in Bestbesetzung

Frankfurt. Eintracht Frankfurt kann das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Betis Sevilla in Bestbesetzung bestreiten. Für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) stehen Trainer Oliver Glasner auch die zuletzt angeschlagenen Jesper Lindström, Sebastian Rode und Danny da Costa zur Verfügung. "Die personelle Lage ist sehr gut. Ich bin immer froh, wenn alle Spieler fit sind und wir Alternativen haben", sagte Glasner am Mittwoch. In der Zweitauflage des Duells mit dem Tabellenfünften der spanischen La Liga genügt dem hessischen Fußball-Bundesligisten nach dem 2:1 im Hinspiel bereits ein Remis zum Weiterkommen.

