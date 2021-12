Eintracht erholt sich in türkischer Sonne

Frankfurt. Das erfolgreiche Ende der ersten Europa-League-Phase genossen die Profis von Eintracht Frankfurt in der türkischen Herbstsonne. Statt nach der geschafften Achtelfinal-Qualifikation gleich in die graue Heimat zurückzureisen, legten Filip Kostic und Co. am Freitagvormittag noch einen lockeren Lauf bei 15 Grad und Sonnenschein hin. Cheftrainer Oliver Glasner saß am frühen Morgen auf dem Pressepodium des Teamhotels und äußerte noch einmal seine Zufriedenheit, den Gruppensieg perfekt gemacht zu haben.

„Natürlich sind wir sehr glücklich, dass wir das in einer sehr, sehr schwierigen Gruppe geschafft haben. Für mich ist es eine herausragende Leistung der Mannschaft“, sagte Glasner nach dem 1:1 bei Fenerbahce, das zum Gruppensieg und dem Überspringen einer zusätzlichen Play-off-Runde genügte. Die Champions-League-Dritten wie der FC Barcelona, Borussia Dortmund oder Atalanta Bergamo müssen diesen unangenehmen Umweg im zweithöchsten europäischen Clubwettbewerb nun gehen – Frankfurt ist schon einen Schritt weiter.

Am Sonntag gegen Leverkusen

Am 10. und 17. März geht es mit dem Achtelfinale weiter, dann sind Duelle mit Vereinen wie Barcelona, dem SSC Neapel oder dem früheren Seriensieger FC Sevilla möglich (gegen die deutschen Vertreter kann es frühestens im Viertelfinale gehen). „Wir haben zwölf Punkte geholt und sind ungeschlagen geblieben. Das spricht für die Mannschaft. Wir haben uns von Spiel zu Spiel weiterentwickelt. Darüber freuen wir uns“, sagte Glasner. Damit werden auch Erinnerungen an 2019 wach, als die Reise mit Siegen über Inter Mailand und Benfica Lissabon sogar bis ins Halbfinale führte.

Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet nun wieder der Bundesliga-Alltag auf die Hessen. Gegen Bayer Leverkusen – ebenfalls Gruppensieger in der Europa League – geht es um den Anschluss an die internationalen Ränge. „Leverkusen hat zuletzt eindrucksvoll gezeigt, welche Qualität sie haben, speziell in der Offensive“, sagte Glasner, der deshalb einen Wechsel von Dreier- auf Viererkette in Erwägung zieht. dpa

