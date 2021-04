Eintracht blendet desaströse Bilanz aus

Frankfurt. Die Rückkehr nach Europa steht vier Spieltage vor Saisonende bereits fest, doch mit der sicheren Teilnahme an der neuen Conference League will sich Eintracht Frankfurt nicht begnügen. „Das große Ziel heißt Champions League“, betonte gestern Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr).

Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga muss dafür in Leverkusen jedoch ein anderes Gesicht zeigen als in den vergangenen Jahren. Die Bilanz in der Hütter-Ära liest sich nämlich desaströs - 1:4, 1:6 und 0:4 hieß es zuletzt. Der letzte Auswärtssieg in der BayArena liegt bereits mehr als sieben Jahre zurück (1:0).

Die Erinnerungen an die lange Durststrecke blendet der Eintracht-Coach daher lieber aus: „Wir fahren trotzdem mit einem Gefühl dorthin und sind zuversichtlich, dass wir ein positives Ergebnis mitnehmen können. Dafür brauchen wir aber eine bessere Leistung als in Mönchengladbach und gegen Augsburg.“

Ob Offensivspieler Daichi Kamada mitwirken kann, ist noch fraglich. Der Japaner hat Probleme mit einem eingequetschten Finger. „Ob sich das ausgehen wird, weiß ich noch nicht“, so Hütter. Kamada spielte am vergangenen Dienstag beim 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg mit einer Schiene und hatte dabei offenbar starke Schmerzen verspürt.

Erste Alternative wäre Nationalspieler Amin Younes, der aufgrund von Adduktorenproblemen zuletzt aber nicht hundertprozentig fit war und nur zu Kurzeinsätzen kam. Definitiv fehlen wird Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der nach der zehnten Gelben Karte gesperrt ist. Er dürfte durch Makoto Hasebe ersetzt werden. „Er hat jahrelang auf der Sechs gespielt und ist daher für diese Position sicher wieder ein Thema“, erläutert Hütter. lhe