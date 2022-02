Eintracht bekommt es mit Sevilla zu tun

Frankfurt. Sportvorstand Markus Krösche sprach von einem „schwierigen Los“, Trainer Oliver Glasner von einer „harten Nuss“. Mit Betis Sevilla wartet auf Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Fußball-Europa-League eine attraktive, aber durchaus lösbare Aufgabe. Krösche äußerte sich nach der Auslosung am Freitag in Nyon (siehe auch Seite 26) zuversichtlich: „Ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen.“ In der Bundesliga bekommt es die Eintracht heute Abend (18.30 Uhr) zu Hause mit Tabellenführer Bayern München zu tun.

Das Europa-League-Hinspiel in Sevilla steigt bereits am Mittwoch, 9. März (18.45 Uhr) – einen Tag vor dem eigentlichen Termin. Die Verlegung wurde notwendig, weil sich auch Betis-Stadtrivale FC Sevilla noch im Wettbewerb befindet und zunächst Heimrecht hat. „Wir freuen uns auf Spanien mit hoffentlich viel Sonne und dass wir ein gutes Ergebnis mit nach Frankfurt bringen“, sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode. Im Rückspiel am 17. März (Donnerstag, voraussichtlich 21 Uhr) setzt die Eintracht dann auch auf die Unterstützung der Fans. „Wir hoffen auf ein volles Haus, das würde uns zusätzliche Energie geben“, sagte Glasner.

Vor Barcelona und Atletico

Im Kader des Tabellendritten der spanischen La Liga fehlen zwar die ganz großen Stars, doch das Team von Trainer Manuel Pellegrini ist nicht zu unterschätzen. Immerhin steht Betis in der Meisterschaft derzeit vor renommierten Clubs wie dem FC Barcelona oder Atletico Madrid. Die bekanntesten Spieler beim Frankfurter Gegner sind Abwehrchef Marc Bartra, mit dem Rode einst bei Borussia Dortmund zusammenspielte, Frankreichs Weltmeister Nabil Fekir und der bereits 40 Jahre alte Stürmer Joaquín.

Eintracht-Stürmer Rafael Borré kennt den Gegner und die heißblütige Atmosphäre in Sevilla aus seiner Zeit in Spanien. „Im Stadion herrscht ein besonderes Ambiente. Für uns wird es deshalb ein Highlightspiel“, sagte der Kolumbianer. Für Krösche steht fest: „Wir müssen an unser Limit gehen und in beiden Partien sehr gute Leistungen abrufen. Unser Ziel ist aber klar, zwei Mal zu gewinnen und weiterzukommen.“ dpa